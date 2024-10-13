Sadece kurdele kesmemişler: Burger King faturada

Gazze'de katliam yürüten İsrail'le destek verdiği belirtilerek boykot edilmesi istenen Burger King'in Rize şubesinin açılışına AK Partililerin katılması rahatsızlık yarattı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Rize'de boykot kapsamında olan bir işletmenin açılışına katılan belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin disipline sevkine kararı alındığını açıkladı. AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Usta "İnsan durduğu tabelanın altına bakar" dedi. Dualarla yapılan açılışa tepkiler sürerken bu kez AK Partili Rize Belediyesi'nin su faturalarında Burger King'in reklamı olduğu ortaya çıktı. Skandal kamuoyunda infial yaratınca belediye, işbirliğinin bitirildiğini duyurdu.

Açıklamada 'Filistin'e saldırılar vicdanlarda yara açtı. Biz de bu sorumlulukla reklam işbirliğini sonlandırdık' denildi. Ancak sözleşmenin hangi tarihte iptal edildiğinin belirtilmemesi soru işareti oluşturdu. Konuyla ilgili ise belediyeden "Bilgimiz yok" cevabı verildi. Millete boykot çağrısı yapılırken meydana gelen rahatsız edici tablo 'Burger'le ilişkiler kurdele kesmenin ötesinde mi?' sorusuna yol açtı. Gazze duyarlılığının söylemde kaldığı eleştirileri yöneltildi.

ELEKTRİK FATURASINDA BURGER KİNG REKLAMI

Karar'dan Merve Şişman'nın haberine göre Rize'de 'İsrail destekçisi' denilerek boykot edilen Burger King şubesinin açılışına AK Partili isimlerin yoğun katılım göstermesi ve bir akademisyenin darbedilmesiyle başlayan tartışma yeni boyut kazandı. Rize Belediyesi'nin su faturalarına şirketin reklamını koyduğu ortaya çıktı.

FATURALAR TOPLATILMIŞ

Özellikle sosyal medyada infiale yol açan olayın ardından Rize Belediyesi'nden 1 hafta sonra açıklama yapıldı. Açıklamada reklamın geçmiş yıllarda alındığı savunularak "Son bir yıl içinde İsrail'in Filistin halkına karşı gerçekleştirdiği saldırılar, toplumsal vicdanımızda derin yaralar açmıştır. Biz de bu sorumlulukla ilgili firmanın belediyemizin su faturalarındaki reklam iş birliğini sonlandırmıştır. İlgili alanlarda Rize Belediyesi bünyesinde üretilen Çaydalı Mangal Kömürü'nü kullanmaya başlamış bulunmaktayız" ifadeleri kullanıldı. Ancak geç gelen izahat "Skandal patlayınca apar topar adım atmışlar" dedirtti; "Açılışta dua yetmemiş bir de reklamını yapmışlar" tepkileri yükseldi.

Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, sosyal medya hesabından belediye başkanına seslenerek "Yazıklar ötesi bir durum söz konusu. Hangi tarihte o sözleşme iptal edildi?" diye sordu. Rize Fatura Ödeme Merkezi'nde çalışan, ismini vermek istemeyen bir vatandaş konuya ilişkin KARAR'a şunları anlattı: "İki ay önce fatura ruloları bittiği için yeni baskı çıkarmak zorunda kaldılar. Burger King ile daha önce anlaşma yapılmış. Bu durumdan herkes rahatsızdı. İnsanlar genelde faturalarını elektronik ortamda ödediği için bu rezalet, bu zamana kadar görünür değildi. Hem Gazze'yi destekliyoruz hem de Burger King reklamını basıyoruz. Bu durumu gizlemek için faturalar toplatıldı."