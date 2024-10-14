Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü

OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir kişi, kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 07:25, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 06:20
Yazdır
Balıkesir'de bir kişi kayınvalidesini ve baldızını bıçaklayarak öldürdü

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Kızılkeçili Mahallesi'nde sinir krizi geçiren Murat Ö'nün, eşi Nezihe Nurçin Ö, kayınpederi Ali Rıza Kaya, kayınvalidesi Sevim Kaya ve baldızı Gülçin Kaya'ya bıçakla saldırdığı belirtildi.

Murat Ö'nün baldızı Gülçin Kaya'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, hastaneye kaldırılan kayınvalide Sevim Kaya'nın da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi.

Şüphelinin eşi Nezihe Nurçin Ö. ve kayınpederi Ali Rıza Kaya'nın Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Murat Ö'nün gözaltına alındığı ifade edildi.

Mahalle sakinlerinden Hikmet Engin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kavga anında çığlıkları duyup koştuklarını söyledi.

Engin, Murat Ö'nün elinde bıçak olduğu için müdahale edemediklerini belirterek, "İlk olarak ben çocuk sesi zannettim, o anda köpekler de havladı. Sesler çoğalınca hepimiz koştuk ama olay gerçekleşmişti. Daha sonra komşularımız yaralılara müdahale etti." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber