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Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, iki haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak toplantıda iç ve dış politikadaki konular ele alınacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 07:55, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 06:25
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Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar

Son günlerde gündemden düşmeyen kadın ve çocuk cinayetleri toplantıda masaya yatırılacak. Sosyal medyadaki, kadın karşıtı, ırkçı ve şiddet içerikli gruplar da gündeme gelecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın kadına ve çocuklara yönelik şiddetle mücadele ve Türkiye'nin sosyal risk haritasının çıkarılmasına yönelik bir sunum yapması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un ise toplumda oluşan cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için atılması gereken yeni adımlar ile önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan 9'uncu yargı paketi hakkında kabine üyelerini bilgilendirmesi öngörülüyor. Kabinede taklit ve tağşiş yapan firmalara verilecek ceza miktarlarında herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulup duyulmayacağı da tartışılacak. Toplantıda, hükümetin uyguladığı ekonomi politikası da geniş bir yer bulacak.

Enflasyonun tek haneye düşürülmesi, yatırım, istihdam ve fiyat istikrarı gibi konularda gelinen son durum analiz edilecek. Ayrıca terör ve suç örgütleri ile mücadelede gelinen son nokta değerlendirilecek. Kabinenin bir diğer gündem maddesi İsrail'in Gazze ve Lübnan'nda uyguladığı soykırım ve işgal politikası olacak. İsrail'in insanlık dışı saldırılarının engellenmesi ve barış için izlenmesi gereken yollar masaya yatırılacak.

EMRAH ÖZCAN

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