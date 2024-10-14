6 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-34" ve "Kuyu-35" operasyonlarında 91 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

6️ ayrı organize suç örgütü çökertildi, 9️1️ şüpheli tutuklandı.



📍Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya,

📍Mersin'de Hasan Sağsız,

📍Denizli'de Niyazi Dönmez,

📍Antalya'da Mustafa Akel,

📍Gaziantep'te Ümit Öge ve

📍İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşlığını yaptığı 6️ ayrı organize suç. pic.twitter.com/NqtGtCpY4F Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 14, 2024

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta Muhammed Kaya, Mersin'de Hasan Sağsız, Denizli'de Niyazi Dönmez, Antalya'da Mustafa Akel, Gaziantep'te Ümit Öge ve İstanbul'da Turgut Yalçın'ın elebaşılığını yaptığı 6 organize suç örgütüne yönelik "planlı ve projeli operasyon" düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda gözaltına alınan 115 zanlıdan 91'inin tutuklandığını, 24'ü hakkında adi kontrol kararı verildiğini aktaran Yerlikaya, "Organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşmeye devam ediyorlar. Halkımız bize güveniyor, bize inanıyor. Bizim mücadelemiz onların duası ve destekleriyle sürüyor. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda 9 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 7 kesici delici alet, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok sayıda POS cihazı, cep telefonu ve SIM kart ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, çalışmaları koordine eden cumhuriyet başsavcılıkları ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.