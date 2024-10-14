OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
TBMM'nin gündeminde bu hafta 9. Yargı Paketi var
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Oyuncaklara ÖTV mi geliyor? GİB'den açıklama geldi
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Suriyelilere son çağrı! 200 binden fazla sığınmacı ortada yok
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Karaman'da minibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 13 yaralı
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Konut sektörü ayağa kalkıyor!
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Altında kaçak var! Kuyumcular suçu kanunlara attı
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Borsada bu hafta getiri şampiyonu belli oldu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Bursa'da bir evde ve bahçesinde 3 kişi öldürülmüş halde bulundu
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Afyonkarahisar'da 4,4 büyüklüğünde deprem
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Bakan Tekin: Müfredatımızı yüzde 35 oranında sadeleştirdik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hileli gıdada büyük tehlike!

Çikolatadan meyve suyuna, baldan bonbon şekere kadar tam 17 farklı üründe, iktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde kullanılan 'Sildenafil' ve 'Tadalafil' adlı etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı. Bu maddelerin reçetesiz kullanımı hayati risk oluşturuyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 08:43, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 08:44
Yazdır
Hileli gıdada büyük tehlike!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinden her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Listede yer alan 17 farklı üründe cinsel güç artırıcı ilaçlarda kullanılan etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Bu ürünlerde tespit edilen ilaç etken maddesinin satışı yasak olan 'sildenafil' ve 'tadalafil' olduğu belirtildi.

İktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde doktor kontrolünde reçeteyle alınabiliyor ve öncesinde ilaç raporu çıkarılması gerekiyor.

ÖLÜME BİLE YOL AÇIYOR

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku güçlüğü, nefes darlığında artma, görmede bulanıklaşma, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa karşı hassasiyet gibi rahatsızlıklara yol açan 'sildenafil', yüksek dozda alındığında inmelere ve hatta ölümlere bile yol açabiliyor.

Tehlikeli görülen 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç etken maddesinin listedeki bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli bonbon şeker ve şokolat, bitki suyu katkılı enerji içecekleri, 150 ve 250 ml bazı enerji içecekleri, epimedyumlu ginsengli fındıklı cezeryede bulunduğu belirtildi.

İlaç etken maddesinin Küçükçekmece'deki bir işletme 15 gr şase formunda bir balın içinde dahi çıktığı kaydedilirken, efervesan tablet, padişah macunu, mesir macunu, bitkisel karışımlı macun, ballı bitki macun ve epimedyumlu bitkisel macun gibi ürünlerde de bu etken madde bulundu.

Gıda teröristlerinin insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne seren listedeki bazı içecek ürünlerinde ise adı açıklanmayan farklı ilaç etken maddelerinin kullanıldığı görüldü.

Aromalı, kahve aromalı, vişne aromalı gazlı gazsız içecekler, ginsengli karışık vitaminli meyve aromalı, bitki karışımlı gazlı gazsız içeceklerin yanı sıra siyah çay, karışık bitki çayı, kahve, bitki karışımlı kahve ve karışık bitki tozlarında da ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bu ürünlerin çoğunun İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki firmalarda üretildiği belirtildi.

Uzmanlar, tüketicilerin içtikleri ya da yedikleri herhangi bir şey sonradan baş ağrısı oluşuyorsa, ürünün içinde bu tür ilaç etken maddelerinden olabileceği ve kesinlikle kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

SÜTSÜZ YOĞURT

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde ayrıca, manda kaymağı ve yoğurdu olarak sunulan ürünlerde manda sütünün olmadığı, keçi yoğurdu ve peyniri denilen ürünlerde ise keçi sütünün olmadığı açıklanmıştı. Yapılan tespitler vatandaşı şaşkına çevirmişti.

Ali OKTAY

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber