Hileli gıdada büyük tehlike!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim'de açıkladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinden her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor.

Listede yer alan 17 farklı üründe cinsel güç artırıcı ilaçlarda kullanılan etken maddelerin kullanıldığı ortaya çıktı.

Bu ürünlerde tespit edilen ilaç etken maddesinin satışı yasak olan 'sildenafil' ve 'tadalafil' olduğu belirtildi.

İktidarsızlık ve cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde doktor kontrolünde reçeteyle alınabiliyor ve öncesinde ilaç raporu çıkarılması gerekiyor.

ÖLÜME BİLE YOL AÇIYOR

Baş ağrısı, baş dönmesi, uyku güçlüğü, nefes darlığında artma, görmede bulanıklaşma, mide yanması, yüzde aşırı kızarıklık, burun akıntısı, burun kanaması ve ışığa karşı hassasiyet gibi rahatsızlıklara yol açan 'sildenafil', yüksek dozda alındığında inmelere ve hatta ölümlere bile yol açabiliyor.

Tehlikeli görülen 'sildenafil' ve 'tadalafil' ilaç etken maddesinin listedeki bitkisel karışımlı çikolata, ginsengli bonbon şeker ve şokolat, bitki suyu katkılı enerji içecekleri, 150 ve 250 ml bazı enerji içecekleri, epimedyumlu ginsengli fındıklı cezeryede bulunduğu belirtildi.

İlaç etken maddesinin Küçükçekmece'deki bir işletme 15 gr şase formunda bir balın içinde dahi çıktığı kaydedilirken, efervesan tablet, padişah macunu, mesir macunu, bitkisel karışımlı macun, ballı bitki macun ve epimedyumlu bitkisel macun gibi ürünlerde de bu etken madde bulundu.

Gıda teröristlerinin insan sağlığıyla nasıl oynandığını gözler önüne seren listedeki bazı içecek ürünlerinde ise adı açıklanmayan farklı ilaç etken maddelerinin kullanıldığı görüldü.

Aromalı, kahve aromalı, vişne aromalı gazlı gazsız içecekler, ginsengli karışık vitaminli meyve aromalı, bitki karışımlı gazlı gazsız içeceklerin yanı sıra siyah çay, karışık bitki çayı, kahve, bitki karışımlı kahve ve karışık bitki tozlarında da ilaç etken maddesi tespit edildi.

Bu ürünlerin çoğunun İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Bursa, Ankara ve Kocaeli gibi büyükşehirlerdeki firmalarda üretildiği belirtildi.

Uzmanlar, tüketicilerin içtikleri ya da yedikleri herhangi bir şey sonradan baş ağrısı oluşuyorsa, ürünün içinde bu tür ilaç etken maddelerinden olabileceği ve kesinlikle kullanmamaları yönünde uyarıda bulunuyor.

SÜTSÜZ YOĞURT

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listesinde ayrıca, manda kaymağı ve yoğurdu olarak sunulan ürünlerde manda sütünün olmadığı, keçi yoğurdu ve peyniri denilen ürünlerde ise keçi sütünün olmadığı açıklanmıştı. Yapılan tespitler vatandaşı şaşkına çevirmişti.

Ali OKTAY