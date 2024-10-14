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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (14 Ekim 2024)

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Ekim 2024 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 09:30, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:29
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Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (14 Ekim 2024)

Ons altın güne yatay seyirle 2.658 dolar civarında işlem gördü.

Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın, 2.930 Türk Lirası'ndan alıcı buldu. Çeyrek altın da 4.791 Türk Lirası seviyesinde el değiştirdi.

Bu hafta çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı izlenecek.

Yatırımcılar Fed'in faiz indirimlerine ilişkin daha fazla ipucu bekliyorlar.

Piyasalar, ABD'nin beklentileri aşan enflasyon verilerinin ardından 50 baz puanlık faiz indirimini fiyatlamayı bıraktı.

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay büyük bir faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerin azalmasından destek görmeyi sürdürdü. Dolar endeksi, 103,1 seviyesine kadar yükseldi.

Asya tarafında Çin'in ekonomiye destek adımları yakından takip edildi.

Çin Maliye Bakanı Lan Foan, cumartesi günü hükümetin borçlanmayı önemli ölçüde artırma vaadinde bulundu. Foan, bu yolla sağlanacak desteğin büyüklüğü konusunda bilgi vermedi.

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