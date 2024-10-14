Altın fiyatları ne kadar? Gram altın kaç lira? (14 Ekim 2024)

Dolar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay büyük bir faiz indirimine gideceği yönünde beklentilerin azalmasından destek görmeyi sürdürdü. Dolar endeksi, 103,1 seviyesine kadar yükseldi.

Bu hafta çarşamba günü İngiltere'de açıklanacak enflasyon verileri ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı faiz kararı izlenecek.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net