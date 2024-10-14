Dolar kuru bugün ne kadar? (14 Ekim 2024)

Döviz kurları yeni haftaya yatay seyirle başladı.

Dolar/TL, bugün 34,27 civarında fiyatlandı. Euro/TL de 37,50 seviyesinde işlem gördü.

Bugün Hazine ihaleleri ve Kabine Toplantısı takip edilecek. Hazine iki yıl vadeli gösterge ve yedi yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkılaştırmasının etkisinin piyasaya tam olarak yansıyıp yansımadığını gösteren gecelik faiz son bir kaç haftadır genellikle politika faizinin altında kalıyor.

Gecelik faiz cuma günü yüzde 48,9 seviyesindeydi. Likidite fazlası ise 350 milyar lira civarında izlendi.

IMF, haftasonu yayımladığı bir raporda sıkı politikasının enflasyon hedeflenen seviyelere ulaşana kadar devam etmesi gerektiğini söyledi.

FAİZ KARARI AÇIKLANACAK

TCMB, bu hafta perşembe günü faiz kararını açıklayacak. Beklentiler faizin yüzde 50 civarında sabit tutulacağı yönünde.

Beklentileri aşan eylül enflasyonu ile TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamaları sonrası faiz indirimine yönelik beklentiler ileri tarihe kaydı.

İlk faiz indirimi tarihi olarak aralık ve sonrası konuşulmaya başlandı.

Son çeyreğe ait ilk enflasyon verisi kasım ayında açıklanacak ve takibinde güncel enflasyon raporu da yayımlanacak. Tüm bunlar piyasalara göre bankanın faiz indirim döngüsünün netleşmesini sağlayacak.