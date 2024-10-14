'Dur' ihtarına uymayan sürücüye 14 bin lira para cezası

Sürücüye ilgili maddelerden 14 bin 483 lira idari para cezası uygulandı.

Yapılan kontrollerde sürücü M.D'nin 18 yaşından küçük olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

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