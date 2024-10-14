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Memur servislerinin kaldırılması kararından vazgeçildi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamu tasarruf tedbirleri nedeniyle iptal edilen servis hizmetlerinin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 10:46, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 10:51
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Memur servislerinin kaldırılması kararından vazgeçildi

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme'den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti.

Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir.

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