Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Tasarruf Tedbirleri kapsamında memur servislerinin kaldırılmasına karar verilmesi, ardından bu karardan vazgeçilmesi üzerine Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 'Girişimlerimiz sonuç verdi haklı gerekçelerimiz karşılık buldu' paylaşımıyla karardan vazgeçildiğini duyurdu.
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 'Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin, yaptığımız girişimler sonucunda bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı ile yeniden kamu çalışanlarının hizmetine sunulması kararlaştırıldı.' İfadelerini kullandı.
Türkiye Kamu-Sen'in ortaya koyduğu irade ve gerekçeler neticesinde bu karardan vazgeçildiğinin altını çizen Önde Kahveci, 'Yayınlanan yazı ile servis hizmetlerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ortaya koyduğumuz gerekçeler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından da karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu.' şeklinde konuştu
Türkiye Kamu-Sen'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde: