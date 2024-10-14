Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, 'Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin, yaptığımız girişimler sonucunda bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı ile yeniden kamu çalışanlarının hizmetine sunulması kararlaştırıldı.' İfadelerini kullandı.

Türkiye Kamu-Sen'in ortaya koyduğu irade ve gerekçeler neticesinde bu karardan vazgeçildiğinin altını çizen Önde Kahveci, 'Yayınlanan yazı ile servis hizmetlerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ortaya koyduğumuz gerekçeler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından da karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu.' şeklinde konuştu

Türkiye Kamu-Sen'in konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde: