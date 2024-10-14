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Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ceza infaz sistemindeki değişikliklere ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek." dedi. Kamuoyundaki iyi hal indiriminin de rahatsızlık yarattığını dile getiren Tunç, "İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 12:44, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:57
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Tunç'un açıklamaları şöyle:

CEZA İNFAZ SİSTEMİ DEĞİŞECEK

Ceza adalet sistemimiz soruşturma, kovuşturma ve infazdan ibarettir. Ceza adalet sistemimizin caydırıcı olması lazım.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili hazırlığımız var. Yargı Reformu Strateji Belgesi ile ilgili 1,5 yıldır çalışma var.

Bilim adamlarınından görüşler aldık. Vatandaşlarımızdan görüşler aldık.Şu ana kadar 45 bin görüş geldi. Bunları uzun toplantılarda çalıştaylarda değerlendirdik.

Cezasızlık algısı için bir takım düzenlemelerimiz olacak. Özellikle 2 yılın altındaki suçlar bakamından bu suçların yatarının olmaması kamuoyunda rahatsızlığa neden oluyor. 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek.

İYİ HAL İNDİRİMİ

İyi hal ve denetimli serbestliği yeniden değerlendiriyoruz. İyi hal indirimi her suçta olmayacak. Bununla ilgili alternatif çalışmalar yapıyoruz. Katalog suçlara yeni suç tipleri de eklenebilir.

YENİ YARGI PAKETİ

Meclis'imizin gündemimizde. Genel Kurul aşamasında. Biz taslak çalışmalarında kendilerine katkılar sunduk. Pakette yargıyı hızlandırmaya yönelik gecikmeyi önleyecek suç ve suçluyma mücadele konusunda bazı hususlar var.

10. Yargı Paketi ile ilgili yargı teklifi yakında komisyona sunulacaktır.

NARİN CİNAYETİ SORUŞTURMASI

Soruşturma titiz bir şekilde devam ediyor. Şu anda tutuklular var. Adli kontrollü şüpheliler var. Tespit edilen kamera görüntüleri oldu. TÜBİTAK'ta değerlendirmesi yapıldı. Yaklaşık 250'ye yakın kişinin ifadesi alındı. Geriye dönük HTS kayıtları incelendi. Daraltılmış baz çakışmasıyla çok önemli verilere ulaşıldı. Teknik çalışmaların son aşamasına gelindi. İddianame hazırlığı süreci başladı. İddianame ortaya çıktığında Narin'in katillerinin kim olduğunu görecekler.

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