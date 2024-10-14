Bakan Göktaş: Hedefimiz kadınların kariyer fırsatlarını artırmak

Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz
Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Göktaş: Hedefimiz kadınların kariyer fırsatlarını artırmak

Bakan Göktaş, "Dijital çağda kadınları, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi, ülkemizin geleceğine yapılacak önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Kadınlar ve kız çocuklarının teknolojik becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları düzenliyor, yeni nesil iş gücü ve istihdam süreçlerine hazırlanmalarını destekliyoruz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 12:53, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 12:53
Yazdır
Bakan Göktaş: Hedefimiz kadınların kariyer fırsatlarını artırmak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlıktaki konferans salonunda düzenlenen, Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nda yaptığı konuşmada, 21. yüzyılda bilimsel yöntemlerin belirlediği yaşam düzeninde bilginin en büyük güç olarak kabul edildiğini söyledi.

4. Sanayi Devrimi ile ulaşılan teknolojilerin üretim ve sanayi ile sosyal hayatı da hızla dönüştürdüğünü belirten Göktaş, bu dönüşümün dijitalleşme ve otomasyon gücüyle ilerleme sağladığını dile getirdi.

Temel bilgisayar becerileri olan veri kaydetme ve saklama işlemlerinin dijitalleşme sürecinde yeni teknolojilerle zenginleştiğini aktaran Göktaş, "Günümüzde veriler insan zekasına benzer yöntemlerle yorumlanabiliyor ve karar verme süreçlerine dahil edilebiliyor. Bu süreçte çalışma hayatında köklü değişimler, yeni meslek tanımları, teknoloji temelli yeni istihdam alanları oluşuyor. Yapay Zeka ve Veri Bilimi, bu dönüşümün önemli temsil alanlarından biri. Doğru analiz ve stratejilerle değerlendirilen veriler, toplumun her alanında inovatif çözümlerin anahtarı olma potansiyeli taşıyor." diye konuştu.

"Geleceğin dünyası, kapılarını sadece dijital teknolojilerin dilini bilenlere açmaya hazırlanıyor"

Göktaş, 2020'de yapılan araştırmaya göre 2030'da en büyük değişikliğin yüzde 63 oranı ile teknoloji becerilerinde olacağının beklendiğini söyledi.

Geleceğin dünyasının kapılarını sadece dijital teknolojilerin dilini bilenlere açmaya hazırlandığına işaret eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Dijital gelişmelerin hızla ilerlediği böyle bir dönemde kadınların ve kızların da dijital becerilerini geliştirmeleri, iş dünyasında daha güçlü bir şekilde yer almalarını sağlamak adına kritik bir önem kazanıyor.

YÖK verilerine göre, bu yıl üniversite eğitimine başlayan öğrencilerin yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Ancak STEM olarak tanımlanan bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarından mezun olanların sadece yüzde 34,4'ünün kadın olduğu görülüyor. Yakın gelecekte ise mesleklerin yüzde 75'inin STEM alanlarında olacağı tahmin ediliyor. Türkiye'de şu an yükseköğretim kurumlarında, lisans ve yüksek lisans düzeyinde, yapay zeka programlarında eğitim veriliyor. Biz de Bakanlık olarak, Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek için kadın-erkek herkesi kapsayan bütüncül bir anlayışla toplumu güçlendiren çalışmalar yapıyoruz. Dijital çağda kadınları, teknoloji ve inovasyon alanlarında güçlendirmeyi, ülkemizin geleceğine yapılacak önemli bir yatırım olarak görüyoruz. Kadınlar ve kız çocuklarının teknolojik becerilerini artırmaya yönelik eğitim programları düzenliyor, yeni nesil iş gücü ve istihdam süreçlerine hazırlanmalarını destekliyoruz."

Bakan Göktaş, 81 ili kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı"nda kadınlara ve kız çocuklarına, teknolojik ve dijital dönüşüme uyumlu yeni beceriler kazandırılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Bugün başlatılan Kadınlara Yönelik Yapay Zeka ve Veri Bilimi Geliştirme Programı'nı projenin en güçlü adımlarından biri olarak hayata geçirdiklerini ifade eden Göktaş, eğitimde, istihdamda veya mesleki eğitimde olmayan kişileri nitelendiren "NEET" grubunda yer alan STEM alanında eğitim almış genç kadınlar için tasarlanan bu programla öncelikle kadınların yapay zeka ve veri bilimi konusundaki yeteneklerini geliştirmeyi hedeflediklerinin altını çizdi.

Genç kadınların kariyer fırsatlarını artırmayı ve onları bu alanda liderlik rollerine hazırlamayı planladıklarını aktaran Göktaş, eğitim programı ile veri analizi, makine öğrenimi ve yapay zeka uygulamaları gibi konularda çok yönlü bilgi ve tecrübe kazanma imkanı sunduklarını söyledi.

"2028 yılı sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Bakan Göktaş, Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştıracakları bu program kapsamında ilk etapta 400 kişinin eğitim alacağını, katılımcıların aynı zamanda sektörde kendilerine rehberlik edecek ve ilham kaynağı olacak kişilerle bağlantı kurabileceğini dile getirdi.

Katılımcıların uluslararası geçerliliği olan eğitim müfredatıyla şekillendirilen eğitim sonunda uluslararası geçerliliği olan sertifika alacağını da ifade eden Göktaş, "Özellikle STEM alanında kadınların daha fazla temsil edilmesi ve NEET kadınların sosyal ve ekonomik açıdan güçlenmesi için gerçekleştirdiğimiz çalışmalara ağırlık vereceğiz." dedi.

Göktaş, Türkiye'de kadın istihdam oranında yüzde 32,9, kadın iş gücüne katılım oranında ise yüzde 37,3 düzeyine ulaşıldığına işaret eden Göktaş, 2028 yılı sonuna kadar kadın istihdam oranını yüzde 36,2'ye kadın iş gücüne katılma oranını ise yüzde 40,1'e çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak kadınların ve kız çocuklarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında daha fazla yer almalarını sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Göktaş, "Çünkü şunu çok iyi biliyoruz, kadının gücünü ekonomik kalkınmanın merkezine yerleştirmek, Türkiye'nin küresel arenada rekabetçi bir pozisyona ulaşması için vazgeçilmezdir." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber