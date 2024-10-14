Rize'de toprak kayması

İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, emniyet şeridiyle çocuk parkı ile sitenin kapalı otoparkını kullanıma kapattı.

Kentte dün gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Fener Mahallesi Yağmur Sokak'taki Ceylan Saray Sitesi'nin ön kısmındaki toprak kaydı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net