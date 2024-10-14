Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz
Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem kadın cinayetleri ve çocuklar
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Altın yatırımına Ortadoğu etkisi
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' açıklaması
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
Büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği başlıyor
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
OSD: Otomotiv üretimi yılın ilk 9 ayında geriledi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bir hukuk devletidir. Medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz." dedi. Kaymakam adaylarına, "Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'Devlet nerede' dedirtmeyeceksiniz." diyerek seslenen Erdoğan, "Devlet yönetiminde bizim rehberimiz; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesidir. Devletimizin taşıyıcı kolonu olan bu ilkeden en küçük bir tavize izin veremeyiz." şeklinde konuştu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 14:32, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 14:32
Yazdır
Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Kura Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Her biriniz Türkiye'ye hizmet etmek üzere yola revan olmanın heyecanını yaşıyorsunuz. Birazdan kura töreninizi gerçekleştireceğiz. Toplan 97 genç kaymakam adayımızın görev yerlerini belirleyeceğiz.

Ülkemizdeki 81 vilayetimize bağlı 922 ilçemizin tamamı, bizim nazarımızda önemlidir, birinci sınıf hizmeti almaya layıktir. Görev yapacağınız ilçelerimiz arasında asla uzak, yakın, küçük, büyük ayrımına gitmemenizi rica ediyorum. Hangi kökene, kimliğe, inanca mensup olursa olsun, milletimizin her bir ferdi, devletimizin eşit vatandaşıdır.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE YAKIŞMAZ"

Ülkemize sığınan biçarelere kardeşlik görevimizi ifa etmek vazifemizdir. Ezilene zulm etmek, mağdurların feryatına kulak tıkamak Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışmaz.

"RESMİ PLAKALI ARAÇLARA BİNMEK SAYGIDEĞER DEVLET ADAMI YAPMAZ"

Devleti millet için hizmet üreten bir sisteme kavuşturmanın yolu, milletin derdiyle dertlenmekten geçer. Koltuğa oturmak, resmi plakalı araçlara binmek bir yöneticiyi saygıdeğer bir devlet adamı yapmaz. Milletin adamı olunmadan, milletin gönlüne girilmeden hakiki manada devlet adamı olunmaz.

"MİLLETE HİZMET İÇİN KOŞTURMANIZI İSTİYORUM"

Her bir vatandaşımızın derdiyle dertlenmek, en büyük sorumluluğunuzdur. İlçe sınırları içindeki her türlü işten, sorundan, başarıdan sorumlu olan kaymakamlarımız, görevlerini ne kadar etkin icra ederse devletimiz de o derece güçlüdür. Sizlerden bu misyonun hakkını vermenizi, millete hizmet için samimiyetle koşturmanızı istiyorum.

"TÜRKİYE BİR HUKUK DEVLETİDİR"

Biz millet olarak tarih boyunca nice büyük devletler kurduk. Sınırları bir dönem Afrika'dan Avrupa'nın ve Asya'nın ücra köşelerine uzanan devletlerimizde milyonlarca insanı barış, huzur ve esenlik içinde yönettik. Tarihte kurduğumuz devletlerin iki taşıyıcı sütunu oldu. Bunlardan ilki mülkün temeli olan adalet, diğeri de merhametti. Aynı durum bugün de geçerlidir.

Türkiye bir hukuk devletidir. Medeniyetimiz de bir merhamet medeniyetidir. Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz. Devlet ile millet arasındaki mesafe açılırsa o zaman da kamu olarak yaptığımız hizmetlerin hiçbir anlamı olmaz. Biz her iki tecrübeyi de yakın tarihinde yaşamış bir ülkeyiz. Devletle millet arasında duvarlar ören, devletle milleti farklı konumlara yerleştiren elitist zihniyetin ülkemize çok büyük zararları oldu.

"MİLYONLARCA VATANDAŞIMIZ ÖTEKİLEŞTİRİLDİ"

Kadınların başörtüsü, erkeklerin saçı ve sakalıyla çok uğraştılar. İlerici-gerici diyerek insanlarımızı birbirine düşürmeye çalıştılar. İnancını özgürce yaşamak istediği için milyonlarca vatandaşımız ötekileştirildi.

Devlet, milletinin hizmetindedir. Kamu görevlisi de milletin hizmetkarıdır. Devlet yönetiminde bizim rehberimiz; 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' ilkesidir. Devletimizin taşıyıcı kolonu olan bu ilkeden en küçük bir tavize izin veremeyiz.

Benim vatandaşıma hiçbir zaman 'Devlet nerede' dedirtmeyeceksiniz. İhtiyacı olan vatandaşın gelip sizi bulmasını beklemeyeceksiniz. Siz gidip benim mağdur vatandaşımı bulacaksınız.

"TAHAMMÜLÜMÜZ YOK"

Kibir, asla sizin semtinize uğramayacak. İnsanımızı devletinden uzaklaştıracak gelişmelere karşı sıfır toleransla yaklaşacaksınız. Halktan kopuk, sokaktan kopuk, ilçesindeki esnaftan, köylüden kopuk idareci profiline tahammülümüz yoktur. Sorumluluğu altındaki personeli, makamının gücüyle ezen idareci tipine de tolerans göstermeyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber