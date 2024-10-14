35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nda 7 belediye personeline hapis istemi

Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz
Erdoğan: Adaleti yücelttiğimiz ölçüde devleti yüceltiriz
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Bebek hastaları üzerinden dolandırıcılık: 47 şüpheliye fezleke
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Konya'da polisi bıçaklayan saldırgan suç makinesi çıktı
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı? Resmi açıklama geldi
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Kaş'ta köpeğe uygunsuz hareketlerde bulunan kişi tutuklandı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nda 7 belediye personeline hapis istemi

KAJHRAMANMARAŞ'ta depremde 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin 7 belediye personeli hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 16:29, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 16:29
Yazdır
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nda 7 belediye personeline hapis istemi

Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 6'ncı İdari Dava Dairesi, depremde yıkılan 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı ile ilgili 7 belediye görevlisi hakkında soruşturma izni vermeyen Kahramanmaraş Valiliği'nin kararını hukuka uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Mahkemenin adli soruşturma yapılmasına yeter derecede suç şüphesinin mevcut olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verdiği 7 belediye personeli hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma sonunda, dönemin Kahramanmaraş Belediyesi görevlileri olan eski İmar İşleri Müdürü Fahri Yiğitoğlu (46), mimar Veli Çiftaslan (70), mimar Mehmet Dişçeken (56), Onikişubat Belediyesi personelleri İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Sait Avşar (37), inşaat mühendisi Ali Gemci (46), inşaat teknikeri Mehmet Akif Canlı (30) ile makine mühendisi Mustafa Şirikçi (39) hakkında 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenerek 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

'MEVZUATA AYKIRI PROJEYE UYGUNLUK KARARI VERDİLER'

Mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği belirtilerek, şöyle denildi:

"Şahısların görevlerinde ihmal göstererek mevzuat hükümlerine aykırı olan yapı projelerine ve yapıya uygunluk kararları verdikleri, bu sebeple şüphelilerin tahkikat konusu binanın yıkılmasında ihmal ve kusurlarının bulunduğunun değerlendirildiği, bu itibarla şüphelilerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranmaları sonucunda öngörülemeyecek neticenin gerçekleşmesinden dolayı taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri yönünde haklarında kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşılmıştır."

1'İ TUTUKLU 5 SANIĞIN YARGILANMASI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Ezgi Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili sorumlulukları olduğu iddia edilen 1'i tutuklu, 2'si firari 5 sanığın yargılaması devam ediyor. Kahramanmaraş 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada kolon kesildiği tespit edilen zemin kattaki pastanenin işletmecileri firari Sami Kervancıoğlu (58) ve Mustafa Pekel (48) ile pastanenin tutuklu iç mekan tasarımcısı Ertan Danacı'nın (52) 'Olası kastla kasten öldürme ve yaralama' suçlarından 876 yıl 6'şar aya kadar, binanın müteahhidi tutuksuz Yakup Aktaş (82) ve fenni mesul Mehmet Tekin'in (60) hakkında ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber