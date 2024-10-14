Emekli öğretmenin tabancayla yaraladığı kişi öldü

Ece Mahallesi'nde emekli öğretmen V.O'nun (80) dün tabancayla yaraladığı Yasin Yıldırım (40), tedavi gördüğü Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yıldırım'ın cenazesi, otopsi işlemleri için hastanenin morguna götürüldü.

V.O ile komşuları Yasin Yıldırım ve babası N.Y. arasında kedi besleme nedeniyle kavga çıkmış, şüphelinin ateş etmesi sonucu Yıldırım ve babası N.Y. yaralanmıştı.

Gözaltına alınan V.O'nun emniyetteki işlemleri sürüyor.