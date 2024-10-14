Zahid Sobacı'dan Uludağ Üniversitesi'ndeki konuşmasına dair açıklama
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı; "Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki konuşmamda yer alan bir cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapılmasına ilişkin açıklamamı kamuoyunun takdirlerine sunuyorum." dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 19:03, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 19:05
TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, Bursa Uludağ Üniversitesi'ndeki konuşmasında yer alan bir cümlenin bağlamından koparılarak, suni gündem yapılmaya çalışıldığını açıkladı.
Zahit Sobacı'nın açıklaması şu şekilde;