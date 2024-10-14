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Erdoğan'a ve seçmenine hakaret eden öğretmene ceza

Kocaeli'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve seçmenine küfür ettiği iddia edilen öğretmenin yargılandığı davada karar çıktı. Öğretmene, seçmen Ali Köçkar'a yönelik hakaret suçundan bin 300 TL para cezası verilirken, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ilgili dosyası tefrik edilerek ayrı bir davaya konu edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 19:22, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 19:23
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Erdoğan'a ve seçmenine hakaret eden öğretmene ceza

Geçtiğimiz yıl Yeni Kent Mahallesi'ndeki bir kahvehanede meydana gelen olayda, Ali Köçkar isimli vatandaş çay içmek için kahvehaneye girdi. Köçkar, o sırada orada bulunan hemşehrisi K.D. isimli öğretmenle karşılaştı. İkili arasında Genel Seçimlerle ilgili bir konuşma başladı. İddiaya göre, öğretmen K.D. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve onun seçmenlerine hakaret etti. Kahvehanedeki diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma son buldu ancak Ali Köçkar, K.D. hakkında suç duyurusunda bulundu. K.D. hakkında Ali Köçkar'a yönelik hakaretten dava açıldı, Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla ilgili dosya ise tefrik edilerek ayrı bir dosya haline getirildi.

Hakaret sebebiyle açılan davanın duruşması Gebze 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya katılan sanık, suçlamaları kabul etmedi. Sanık K.D'ye, Ali Köçkar'a yönelik işlediği hakaret suçundan bin 300 TL para cezası verildi.

"Hesabını yargı verecek"

Duruşma sonrası açıklamalarda bulunan Köçkar, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında K.D. isimli öğretmenle aramızda geçen tartışma sonucu şahsıma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve seçmenlerine yönelik yaptığı hakaretten ötürü suç duyurusunda bulunmuştum. Şahsıma ayrı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ayrı olmak üzere 2 ayrı dosya açıldı. K.D'nin bana yönelik hakaretlerine yönelik suçlu bulundu ve ceza aldı. Cumhurbaşkanı ile ilgili açılan dosyasında ise yakında ceza alacak, hesabını yargı karşısında verecek. Bu şahıs hala görevine devam ediyor" dedi.

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