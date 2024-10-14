Çanakkale'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
ÇANAKKALE'de, polis ekiplerince yapılan operasyonda FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.K. yakalandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 20:14, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 20:15
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik 11 Ekim'de operasyon düzenlendi. Operasyonda 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emekli albay T.K. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen firari hükümlü T.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.