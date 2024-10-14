20 günlük bebeğini hastaneye bırakıp kayıplara karıştı

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, dün öğle saatlerinde hastaneye gelen siyah çarşaflı bir kişinin gün boyunca hastanenin muhtelif yerlerinde vakit geçirdikten sonra bebeği bugün öğle saatlerinde ultrasonografi biriminin bekleme salonuna bırakıp hastaneden ayrıldığı tespit edildi.

Hastanenin ultrasonografi biriminin bekleme salonundaki bir kundakta yaklaşık 20 günlük bir bebek bulan vatandaşlar, durumu hastane yetkililerine bildirdi.

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