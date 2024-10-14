Vali Gül'den 'okullarda temizlik için valilik müsaade etsin' sözlerine cevap

İstanbul Valisi Davut Gül, bir ilçe belediye başkanının "okullarda temizlik için valilik müsaade etsin" açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi. Okullarda 18 bin temizlik görevlisi bulunduğunu belirten Vali Gül, belediyelerin önce kendi arka sokanlarını temizleyip, mali durumları iyi ise vergi ve SGK borçlarını ödemeleri tavsiyesinde bulundu. Vali Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim-göstermekteyim. Ancak 'Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz' şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3 bin 963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır."

"Temizliğe pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler"

Açıklamasının devamında Vali Gül, "Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler. Ama 3 bin 963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer verdi.