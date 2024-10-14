Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Erdoğan: Resmi plakalı araca binmek bir kişiyi devlet adamı yapmaz
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Merkez Bankası'nın ekimde faiz kararı ne olacak?
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Vatandaşlar kart limitlerini düşürmeye başladı
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Savcının tehdit edilmesi soruşturmasında 5 tutuklama
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Dünyada ilk kez görülen 'Giresun Sendromu' tıp literatürüne girdi
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan: Anayasa'nın ilk 4 maddesiyle ilgili sorun yok
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
Erdoğan'ın fotoğrafının poşetle bahçeye atılmasına soruşturma
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
O laboratuvar kapılarını açtı: '1000'de 1'lik kusurlar bile tespit ediliyor
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
Destici: Limit düşürmek isteyenlerin kartlarını iptal edin!
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
TOKİ'nin yüzde 25'lik indirim kampanyasında son günler
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
'Eski ve yeni bakan arasında makam aracı krizi çıktı' iddiası yalanlandı
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
2024 Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na verildi
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Ev sahibi şoke oldu: Kiracısı evi 6 kişiye kiralayıp kaçtı
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Bakan Tunç: Narin soruşturması titizlikle sürüyor
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Önder Kahveci: Haklı gerekçelerimiz karşılık buldu
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Bakan Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması!
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
Kredi kartından 750 liralık katkı payında detaylar belli oldu
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
9 soruda kredi kartı hizmet bedeli
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
Aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara 204 milyon lira ceza
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
OSD uyardı: Elimizdeki tesisleri koruyamayız
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hileli gıdada büyük tehlike!
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Hanehalkı birikimi enflasyona yenildi
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
Adana'da 3,9 büyüklüğünde deprem!
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
KAAN gelene kadar Eurofighter devrede olacak
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Otomotiv Eylül'de ihracat rekoru kırdı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Çakarlı otomobillerle gasp yapan 7 sahte polis Manisa'da yakalandı
Yapay zeka öldürüyor
Yapay zeka öldürüyor
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Ömer Çelik: Belediye başkanları disipline sevk edildi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Anayasada 3. Madde tartışması! Kurtulmuş 'algı operasyonu' dedi
Ana sayfaHaberler Siyasi

Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen ekonomist Daron Acemoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ekim 2024 23:23, Son Güncelleme : 14 Ekim 2024 23:24
Yazdır
Kurtulmuş'tan Daron Acemoğlu'na tebrik telefonu

Kurtulmuş, Acemoğlu ile görüşmesinde, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu dolayısıyla İsviçre'nin Cenevre şehrinde bulunduğunu, ödül haberini öğrenince memnuniyet duyduğunu belirterek, ekonomi alanında yürüttüğü çalışmalarında başarılar diledi.

Acemoğlu'nun aldığı bu ödülün Türkiye için övünç kaynağı olduğunu ve kendisiyle iftihar ettiklerini dile getiren Kurtulmuş, ayrıca Acemoğlu'nu Ankara'ya davet ederek kendisini TBMM'de ağırlamak istediğini söyledi.

Acemoğlu ise TBMM Başkanı Kurtulmuş'a tebrik telefonu ve nezaketi dolayısıyla teşekkür ederek, mutluluğunu paylaşmasından dolayı memnuniyetini belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber