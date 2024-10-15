Tepki çeken kredi kartı vergisi yeniden değerlendirilecek

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) aktarılmak üzere, tapu, araç alım-satımı, gelir vergisi beyannameleri, SGK prim bildirgeleri ve limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından katılım payı kesilmesine dair kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek. Teklif, SSDF'ye aktarılmak üzere vergi beyannameleri, sigorta prim bildirgelerindeki damga vergisi tutarı kadar, tapu ve kadastro işlemlerinden, taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750 lira, diğer işlemlerde adına işlem yapılandan 375 lira pay kesilmesi öngörülüyor.

EN BÜYÜK TEPKİ KREDİ KARTLARINA



Noterdeki işlemlerden, taşınmaz satışlarında tapuda alınan bedel kadar, sıfır araçların tescil işlemlerinde 3 bin, ikinci el araçların her çeşit satış ve devirlerinde bin 500, noterlik ücreti alınan diğer işlemlerde işlem başına 75 lira SSDF için katılım payı kesilmesi hükme bağlanıyor. Teklifin en tartışmalı maddesi ise limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarının hamillerinden her bir kart başına yıllık 750 lira savunma sanayii katılım payı kesilmesi uygulaması oldu. Teklifin açıklaması ile birlikte, uygulama 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olsa bile, kart kullanıcıları bankaların müşteri hizmetlerini telefon yağmuruna tuttu.

Kredi kartı limiti 100 bin ve üzerinde olanlar, limitlerini bu rakamın altına düşürmek isteyince yoğun bir talep ortaya çıktı. AK Parti'nin bu konudaki tepkileri dikkate alarak, düzenlemeyi yeniden değerlendireceği öğrenildi. AK Parti kaynakları "Şu anda Türkiye'de 126 milyon 450 bin adet kredi kartı var. Bu kartların 17,5 milyonunun limiti 100 bin ve üstü. Yıllık 13 milyar lira civarında bir kaynak bekleniyor. Yılda bir kere alınacak bu katılım payı, ayda 60 liraya denk geliyor. Savunma sanayiimizin harcamaları çok külfetli. Ama tepkileri de görüyoruz. Belki yeni bir değerlendirme yapılabilir" dedi. Düzenlemeden tümden vazgeçmek yerine, 100 bin lira limit sınırının artırılabileceği seçeneğinin gündeme gelebileceği belirtiliyor.

EMRAH ÖZCAN