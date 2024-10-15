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Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamuoyunda vergi yüzsüzleri olarak nitelendirilen, 5 milyon lira ve üzeri vergi borcu bulunanların listesini Türkiye genelindeki tüm vergi dairelerinde bugünden itibaren duyurmaya başlayacak. Liste, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde ise 1-15 Kasım tarihleri arasında açıklanacak.

Haber Giriş : 15 Ekim 2024 08:50, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 08:48
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Vergi yüzsüzleri listesi bugün duyurulacak

Vergi Usul Kanunu'nun kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların Maliye Bakanlığı tarafından açıklanabileceğine ilişkin hükmü uyarınca, Gelir İdaresi ilgili listeyi bugünden itibaren askıya çıkarıyor.

Resmi Gazete'de 3 Eylül'de yayımlanan tebliğe göre vergi dairesine 5 milyon lira ve daha fazla borcu olan veya bu tutarın üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefl erin ismi vergi dairelerinin ilan yerlerine asılacak. Listeler 1 Kasım'dan itibaren 15 Kasım'a kadar ise GİB'in internet sitesinde yayınlanacak.

Belediyeler, mahalli idare birlikleri, belediyelere ait şirketlerin borçları bu listede yer almayacak. Ayrıca yapılandırma borçları ile deprem bölgesindeki mükelleflerin borçları da yine bu listede olmayacak.

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