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Bölücü Terör Örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 36 ildeki operasyonlarda daha önce taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan , üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 09:03, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 09:14
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Bölücü Terör Örgütü üyesi 269 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır'da yaşanan kışkırtıcı, terör propagandası yapılmaya çalışılan ve şiddeti öven sahnelere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Bölücü terör dahil ülkemize ve demokrasimize yönelik her türlü tehdidi bertaraf etmeye karalıyız." açıklamasını yaptı.

Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin paylaşım yaptı:

Diyarbakır Valiliği tarafından "kamu düzeni ve güvenliğinin bozulmaması amacıyla" alınan yasaklama kararına rağmen; 13 Ekim 2024 Pazar günü yasa dışı şekilde miting gerçekleştirmeye çalışan ve terör örgütünü destekleyici nitelikte sosyal medya paylaşımları yapan toplam 47 hesap yöneticisi Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde tespit edilmiş ve haklarında işlem başlatıldı.

7'si DEM Parti milletvekili

Aynı gün sosyal medya hesaplarında, Bölücü Terör Örgütü elebaşının fotoğrafını paylaşan 7'si DEM Parti milletvekili olmak üzere toplam 13 hesap yöneticisi tespit edildi.

Aynı gün Bölücü Terör Örgütü lehine örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli çocuk muhafaza altına alındı. Göz altına alınanlardan 1 şüpheli tutuklandı, 4 şüpheliye Adli kontrol kararı verildi. Muhafaza altına alınan çocuk serbest bırakıldı. Yasa dışı propaganda yapan diğer şüphelilerin tespit işlemleri devam ediyor.

Ayrıca miting duyurusu ve öncesinde düzenlenen 36 ildeki operasyonlarda ise daha önce taş ve molotof kokteyl atarak illegal sokak olaylarına katılan , üst düzey örgüt mensuplarıyla fotoğrafları tespit edilen, sözde tecridin kaldırılmasına yönelik eylemleri organize etmeye çalışan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) Üyesi 269 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları'nı Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı'nı, İstihbarat Başkanlığı'nı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nı, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerini tebrik etti.

Yerlikaya, terör örgütleriyle mücadelenin azim ve kararlılıkla süreceğinin altını çizdi..

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