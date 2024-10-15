Asgari ücret ve emekli maaşı için öne çıkan rakamlar

Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler düşünülürken, bu değişikliklerin 2025'ten önce gerçekleşmesi mümkün görülmüyor. Kök maaşıyla ilgili sorunun bir an önce çözülmesi konusunda çalışan Hükümet, bu sorunu ve emeklilikle ilgili sistemli değişikliği 2025 yılı bütçesini gördükten sonra hayata geçirmeyi hedefliyor.

Ekonomim'den Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti'de, Ocak ayı için en düşük emekli maaşının ne kadar olmasına ilişkin bir taraftan etki analizlerini çıkarırken, bir taraftan da ne kadar olması konusunda çalışma başlatıldı. Ocak ayından itibaren en düşük emekli maaşlarının 14 ile 16 bin TL arasında olacağı varsayımıyla bunun bütçeye etkisi hesaplanıyor. Bu analizler yapılırken, enflasyon oranını da görmek gerektiğinin altı çiziliyor.

Asgari ücret ne kadar olacak?



Gözler Aralık ayında toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu'na çevrilmiş durumda. 2025 yılı asgari ücretin ne kadar olacağına ilişkin kulislerde 23 ile 25 bin rakamı konuşulmaya başlandı.

Asgari ücrete Temmuz ayında ara zam yapılmadığından, Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam beklentisinin de yüksek olacağı tahmin ediliyor. Değişik rakamların bütçeye getirisini hesaplanıyor. Etki analizlerinin Aralık ayından önce raporlanması bekleniyor.

AK Partili kaynaklar, Meclis'in yoğun gündemi nedeniyle, çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece yılbaşına kadar ekonomi düzenlemeleri içeren yeni bir torba teklifin gündemlerinde olmadığını dile getirdi.

Enflasyon oranında artarsa 24 bin 142 lira olacak



Ekonomi yönetimi temel prensip olarak asgari ücreti beklenen enflasyon oranında artırmayı öngörüyor. OVP'de 2025 yılı enflasyonu yüzde 17.5 olarak öngörülüyor. Ancak bu orandaki artışın Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda kabul edilmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü asgari ücrete bu yıl başında tek artış yapıldı ve ocak ayından bu yana aynı ücret ödeniyor. Eğer 2025 için öngörülen yüzde 17.5'lik enflasyon oranında artırılırsa asgari ücret 19 bin 977 lira olacak. Asgari ücret gerçekleşen enflasyon (yüzde 42) oranında artırılırsa 24 bin 142 lira olacak. Eğer asgari ücret 25 bin liraya çıkarsa artış oranı yüzde 47.04, 23 bin liraya çıkarılırsa yüzde 35.27 oranında artış yapılmış olacak.

Bakan Işıkhan'ın açıklaması 25 bin lirayı işaret ediyor Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Yeni Şafak Gazetesi'ne yaptığı açıklamada ise asgari ücretlinin enflasyona ezdirilmeyeceğini bildirdi. Komisyonun satın alma gücü dahil çeşitli değişkenlere dikkat ettiğinin altını çizen Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum"

Işıkhan'ın açıklamaları en az 25 bin liralık asgari ücreti işaret ediyor. Çünkü geçen yıl Ocak-Temmuz döneminde 10 bin 8 lira olan asgari ücret, yılın ikinci yarısında 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Bu yıl ise yüzde 65'lik artışla 17 bin 2 liraya çıkarılmıştı.

10 bin 989 altındaki emekli aylıkları için yasa şart



Yılın ikinci yarısındaki enflasyon emekli aylıklarıyla memur maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Bu oran emekli aylıklarına olduğu gibi yansıtılacak, memurlar ise toplu sözleşme ile aldıkları yüzde 10 ile gerçekleşecek enflasyon arasındaki farkı alacaklar. Ancak eğer bir yasal düzenleme yapılmazsa kök ücreti 10 bin 979 lira ve altında olup aylığı 12 bin 500 liraya tamamlanan emekliler için herhangi bir ücret artışı olmayacak. Çünkü 10 bin 979 liralık kök ücrete ikinci yarıdaki olası yüzde 13.85'leik enflasyon eklenince 12 bin 500 liraya çıkıyor. İkinci yarıdaki enflasyon yüzde 13.85 olursa kök maaşı 12 bin 500 lira olanlar 14 bin 231 lira almaya başlayacaklar.