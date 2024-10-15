Danıştay 'mülakat' davalarını sonuçlandırdı

Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin öğretmen atanmasına ilişkin mülakatlara karşı Danıştay'a dava açılmıştı.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Danıştay'ın mülakatlara karşı açılan tüm davaları sonuçlandırdığı ve tüm davalara red kararı verdiği öğrenildi.

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