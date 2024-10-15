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Yabancıların çalışma iznine ilişkin muafiyet süreçleri kolaylaştırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Türkiye'deki yabancıların çalışma hayatında kayıtlılığının artırılması ve Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak iş, meslek ve sektörlerde çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyeti prosedürlerinin kolaylaştırılması amacıyla "Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği"nde değişiklik yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 10:18, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 10:19
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Yabancıların çalışma iznine ilişkin muafiyet süreçleri kolaylaştırılacak

Uluslararası İşgücü Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlıktan yönetmelik değişikliğine ilişkin yapılan açıklamaya göre, Uluslararası İşgücü Kanunu kapsamında düzenlenen çalışma izni muafiyeti, yabancılara izin alma yükümlülüğünden muafiyet sağlamayacak. Ancak başvuru yöntemi ve başvurunun değerlendirilmesine ilişkin farklı bir süreç işletilecek ve nihai olarak yabancılar için yine bir izin düzenlenecek.

Çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilen yabancılar arasında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler kapsamında çalışacaklar, akademisyenler, araştırmacılar, petrol ve doğal gaz arama ve çıkarma faaliyetlerinde çalışacak profesyoneller, gemi adamları, profesyonel sporcular, tur operatörü temsilcileri ve stajyerler gibi farklı gruplar yer alıyor.

Yapılan düzenlemeyle, geçici koruma sağlananlar ile insani ikamet izni sahibi yabancılardan İçişleri Bakanlığınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirilenler çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışabilecek. Diğer taraftan, Bakanlık, bu gruplardan çalışma izni alması gerekenler için çalışma izni süreçlerini yürütmeye devam edecek.

- Yabancı basın mensupları da çalışma izni muafiyeti kapsamında

İletişim Başkanlığının uygun görüşü olması kaydıyla daimi basın kartı kapsamında Türkiye'ye gelen yabancı basın mensuplarına da çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışma imkanı verildi.

Düzenleme ile uluslararası kamuoyu ve iletişimin tüm araç ve yöntemleri ile Türkiye'nin her alanda nitelikli temsilinin ve tanıtımının sağlanması suretiyle Türkiye markasının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Değişiklikle ekonomik, sosyokültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında Türkiye'ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca bildirilen yabancılara verilen çalışma izni muafiyetinin azami süresi 6 aydan 3 yıla çıkarıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonunun uygun görüşü olması kaydıyla Türkiye'ye gelen profesyonel yabancı sporcu ve antrenörler ile spor hekimi, spor fizyoterapisti, spor mekanisyeni, spor masözü veya masörü ve benzeri spor elemanı yabancıların da çalışma izni muafiyetine ilişkin kolaylık sağlandı.

Tur operatörü temsilcisi olarak çalışacak yabancıların çalışma izni muafiyetlerinin süresinin hesabında ise takvim yılı esas alınacak.

Ayrıca yönetmelikle, yabancının çalışma izni muafiyeti başvurusu yapabileceği süre olan Türkiye'ye yasal giriş tarihinden itibaren başlayan 30 günlük süre eşiği kaldırılarak yabancıya, Türkiye'de yasal olarak bulunduğu süre içerisinde çalışma izni muafiyeti başvurusu yapma imkanı da getirildi.

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