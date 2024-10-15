A Milli Futbol Takımı ilkleri başarıyor

Dün akşam oynanan karşılaşmaya kadar İzlanda deplasmanında 7 maçta 6 yenilgi ve yalnızca 1 beraberlik yaşayan ay-yıldızlı ekip, bu kötü tabloya Montella yönetiminde çıktığı maçla son verdi.

Daha önce bu deplasmanda 7 maçta 16 gol yiyen ve 3 gol atabilen Türkiye, bir maçta 4 gol atarak İzlanda'ya geçmişteki 7 maçın toplamından daha fazla gol attı.

Montella ile ilkler

A Milli Takım, Vincenzo Montella göreve geldiğinden bu yana birçok başka ilke de imza attı.

Ay-yıldızlı ekip, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayarak Almanya'nın yolunu tuttu. Türkiye, ilk kez büyük bir turnuvaya eleme grubunu lider tamamlayarak katıldı. Milli takımı ilk kez bir büyük turnuvaya taşıyan yabancı teknik adam olan Montella, çeyrek final oynama başarısına da imza attı.

Türkiye, Avrupa Şampiyonası'na katılırken grup aşamasında Hırvatistan'ı tarihinde ilk kez deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Milli takım, hazırlık maçında 3-2 yendiği Almanya'yı da 72 yıl sonra ilk kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan ay-yıldızlı ekip, organizasyon tarihinde ilk kez 3 galibiyete ulaştı. Montella yönetimindeki Türkiye, oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanırken, 1'inden mağlubiyetle ayrıldı.

Milli takım, çeyrek final oynadığı EURO 2000'de tek, EURO 2008'de ise 2 galibiyet elde etmişti. Milli takım, yarı final oynadığı EURO 2008'de İsviçre ve Çekya'yı mağlup etmiş, grup aşamasından sonra çıktığı Hırvatistan karşılaşmasında ise rakibine penaltılarla üstünlük kurarak yarı finale yükselmişti. Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde ise Almanya'ya mağlup olmuştu.

Ay-yıldızlı ekip, Letonya ile Türkiye'de oynadığı karşılaşmalarda ilk galibiyetini 2023 yılında elde etti. Rakibiyle daha önce Türkiye'de oynadığı 3 maçtan da beraberlikle ayrılan milliler, EURO 2024 Elemeleri'nde Konya'da oynadığı maçı 4-0 kazanarak beraberlik serisine son verdi.

Milli Takım'da gollerin yarısı Kerem'den

A Milli Takım'ın, UEFA Uluslar B Ligi'nde 4 maçta attığı 8 gol'ün 4'ü Portekiz ekibi Benfica'da kariyerini sürdüren Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.

Kerem, 4 golünü de İzlanda'ya attı. İzmir'de oynanan maçta 3 gol atan Kerem, deplasmanda da kapanış golünü ağlara yolladı.

Milli takımda Kerem'in ardından en çok gol atan isim 2 golle İrfan Can Kahveci oldu. İrfan, Karadağ ve İzlanda maçlarında gol sevinci yaşadı. Milli takımın diğer iki golü Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi.

Ay-yıldızlı ekibin EURO 2024'te 5 maçta kaydettiği 8 gol, 7 farklı oyuncudan gelmişti.

Milli takımın, Montella yönetiminde EURO 2024 öncesinde oynadığı 8 maçta attığı 11 golün 9'una da farklı oyuncular imza atmıştı.

Türkiye, grupta son 2 maça zirvede girdi

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 4. maçlar sonunda liderlik koltuğunda oturmayı sürdürdü.

Grupta oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Türkiye, 10 puanla ilk sırada yer aldı. Grupta Galler 8 puanla ikinci, İzlanda 4 puanla üçüncü ve henüz puan alamayan Karadağ son sırada yer aldı.

Yenilmezliğini sürdüren Montella yönetimindeki milli takım, gruptaki son 2 maçında kasım ayında Kayseri'de Galler'i konuk ederken ve deplasmanda da Karadağ ile karşılaşacak.