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Kredi kartı vergisi bugün komisyonda

Limiti 100 bin liranın üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 TL'lik savunma sanayi payı alınmasını öngeren yasa teklifi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yasa teklifinin analizine göre, kredi kartlarından alınacak 750 liralık hizmet bedelinden 13.1 milyar lira gelir bekleniyor. Taslaktaki diğer kesinti ve vergilerle 2025 yılında, toplam 69.3 milyar lirayı yakın gelir elde edilecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 12:12, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:12
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Kredi kartı vergisi bugün komisyonda

Kamuoyunda, "kredi kartı vergisi" olarak adlandırılan, limiti 100 bin lira olan kredi kartlarından 750 lira hizmet bedeli alınmasını öngören yasa teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülecek. Muhalefetin tepkisini çeken teklifin bu yıl içinde yasalaşması bekleniyor

Savunma Sanayi Destekleme Fonu (SSDF) için getirilen katkı paylarından 69.3 milyar liralık gelir bekleniyor. Yasa teklifinin etki analizine göre:

- Limiti 100 bin TL ve üzerindeki kredi kartlarından alınacak 750 liralık pay düzenlemesinden 13.1 milyar TL bekleniyor.

- Yasa teklifi ile drone ve 5 bin liranın üzerindeki kol saatlerine yüzde 20 ÖTV getiriliyor.

2024 Ocak-Temmuz döneminde; 753 milyon lira tutarında yaklaşık 59 bin drone; 601 milyon lira tutarında yaklaşık 25 milyon eğlence amaçlı drone ithal edildi.

Yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV geliri etkisinin 464 milyon lira (ithalat için) hesaplandı. Ancak askeri amaçlı kullanılanların tespiti tam olarak yapılamadığından oluşacak gelir etkisinin hesaplanan bu tutardan daha az olacağı tahmin ediliyor. 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde; 7.5 milyar lira tutarında yaklaşık 2.9 milyon saat ithal edildi.

SAATLERDEN 2 MİLYARA YAKIN GELİR

- 5 bin lira ve üzerindeki tutarlardaki saatlerden yüzde 20 oranında ÖTV alınması durumunda oluşacak yıllık ÖTV gelir etkisinin 1.7 milyar lira olacağı tahmin edildi.

- Motosiklet düzenlemesinden de 275 milyon TL bekleniyor.

- Savunma Fonu için vergi, sigorta, gümrük idarelerine 2025 yılında verilen beyannamelerden alınacak SSDF katılım payından 28.8 milyar liralık gelir bekleniyor.

- Tapudaki işlemlerden alınacak 750 liralık katkı payından 9 milyar lira, 100 bin lira ve üstü limitli kredi kartlarından alınacak 750 liralık paydan 13.1 milyar lira, noterlerde yapılacak işlemlerden alınacak katkı paylarından 18.4 milyar lira olmak üzere toplam 69.3 milyar liralık gelir bekleniyor.

16 MİLYAR LİRALIK VERGİYE ERTELEME

- Yasa teklifinde enflasyon düzeltmesinin yatırımlar üzerinde oluşturduğu vergisel etkinin yatırım dönemi süresince ertelenmesi düzenlemesi de yer alıyor.

- Etki analizine göre, 2024/2 Geçici vergi döneminde 20 bin 6 mükellef yapılmakta olarak yatırımlar hesabını düzeltme işlemine tabi tuttu ve yaklaşık 200 milyar lira enflasyon düzeltmesi karı ortaya çıktı.

KREDİ KARTI VERGİSİ NEDİR?

Limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na katılma payı alınacak. Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi.

Meclis'e sunulan teklifte, bu bedel şöyle tarif edildi:

"Belirlenen limiti 100 bin Türk lirası ve üzerinde olan kartların hamillerinden her bir kart başına yıllık alınan 750 TL pay (Kartın yıl içinde herhangi bir sebeple yenilenmesi halinde ilgili yıl için pay ödenmiş ise ayrıca pay alınmaz, kartın herhangi bir sebeple iptal edilmesi halinde alınan pay iade edilmez. Fiziki bir kartın limitleri dahilinde oluşturulan ek kartlar ve fiziki olmayan kartlar için ayrıca pay alınmaz.),"

KREDİ KARTLARINDAN HİZMET BEDELİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kanun teklifinde, kredi kartlarından hizmet bedelinin 1 Ocak tarihinden itibaren başlaması istendi. Ocak ayının başında, hizmet bedeli banka tarafından kredi kartı sahibinden kesilecek. Düzenlemeye göre, yıl içinde limiti artan veya yeni alınan kartlardan da hizmet bedeli alınacak. Düzenlemeye göre birden fazla kartı olan, her kart için hizmet bedeli ödeyecek.

KREDİ KARTI VERGİSİ NASIL ÖDENECEK?

Kredi kartlarından hizmet bedeli ocak aylarında banka tarafından kesilecek ve fona aktarılacak. Taslak yasalaşırsa, bankalar, 100 bin lira üstü limiti olan müşterilerinden 1 ocak itibariyle 750 TL kesinti yapacaklar ve yapılan kesintiyi devlete aktaracaklar. Bu kesintinin, bankaların şu an aldıkları kredi kartı bedeli gibi kesilmesi, yani kredi kartından kesilmesi bekleniyor.

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