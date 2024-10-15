Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 86,87 puan artışla 8.786,06 puana yükseldi, toplam işlem hacmi 28,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,26, holding endeksi ise yüzde 1,26 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,78 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.