Okullarda okutulacak ders kitapları mevzuatında değişiklik

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Alınan bilgiye göre, gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerine ilişkin yeni hükümler yeni mevzuatta yer aldı.

Yeni mevzuatta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde güncellenen eğitim ve öğretim programları kapsamında ders kitapları ve eğitim araçlarının hazırlanması, incelenmesi ve değerlendirme süreçlerinde yapılan güncellemeler ve ihtiyaçlar dikkate alındı.

Öğrencilerin, zihinsel, duygusal, fiziksel, sosyal ve manevi boyutlarıyla bütünsel bir yaklaşımla ele alan ve hedefi "yetkin ve erdemli insan" yetiştirmek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde hazırlanan eğitim ve öğretim programlarında belirtilen hedefleri yansıtması ve kapsayıcı nitelikte olması amacıyla ders kitaplarının hazırlama, inceleme ve değerlendirme süreçlerinde taşıyacağı şartlar bakımından mevzuata yeni hükümler eklendi.

Yönetmelik değişikliğiyle, taslak ders kitapları yazım sürecinde aranan nitelikler ve unvanlar bakımından iyileştirmelere gidildi ve kitabın elektronik eğitim içeriklerini hazırlayanlara yönelik uzmanlık ve şartlar tanımlandı.

Bu kapsamda, inceleme ve değerlendirme süreçlerinde dikkate alınan 5 kriter genişletilerek 8'e çıkarıldı.

Böylelikle, "Anayasa ve diğer mevzuat", "bilimsel yeterlik", "dil ve anlatım", "görsel tasarım", "öğretim programının amaç ve kapsamı" yönünden yapılan inceleme ve değerlendirme süreçlerine, "yeni eğitim öğretim programlarının bütünleşik yapısı" ile "ölçme ve değerlendirme sürecine uygunluk" kriterleri de eklendi.

Ayrıca öğrencilerin dijital çağın gerekliliklerine uygun olarak ders kitaplarına entegre edilen dijital içerikler, öğrenme süreçlerini daha dinamik ve interaktif hale gelmesi amacıyla inceleme ve değerlendirme süreçlerinin dinamiklerinden biri haline geldi.

Bu kapsamda, taslak ders kitaplarının inceleme kriterlerine, "dersin türüne ve içeriğine göre yaş ve sınıf seviyesine uygun olarak etkili bir öğrenme-öğretme sağlayacak nitelik ve nicelikte elektronik içeriğe sahip olur." ibaresi de yer aldı.

- Elektronik içerikler için yeni görev tanımları yapıldı

Yeni mevzuatla ayrıca tüm sınıf ve seviyelere ait derslerde Bakanlıkça hazırlanan ve tanımına yer verilen eğitim araçlarının yer alması için düzenleme yapıldı. Buna göre, yeni mevzuatta eğitim aracı, "Alanında ve sınıf düzeyinde ders kitabı olmaması veya sadece özel yayınevlerine ait ders kitapları olması halinde, kamu yararı gözetilerek eğitim ve öğretim kurumlarında okutulmak üzere Kurul kararı ve Bakan onayıyla, ilgili hizmet birimince hazırlanan basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri" ifadeleriyle tanımlandı.

Yeni düzenlemeyle kitabın elektronik eğitim içeriklerini yapanlar, "çoklu ortam tasarımcısı" olarak görev yapacak. Bunun yanında çoklu ortam tasarım inceleme uzmanları için de "fiili olarak görev yapıyor olmak kaydıyla öğretmenlik mesleğinde beşinci yılını tamamlamış ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan bilişim teknolojileri alanında öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak beşinci yılını tamamlamış ya da en az doktora derecesine sahip akademik kadrodaki kişi" kriterleri belirlendi.

- Yardımcı kitapların incelenmesi

Yeni mevzuatta Talim ve Terbiye Kurulunun inceleyeceği "yardımcı kitap" tanımı da yapıldı. Buna göre, Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri tarafından eğitim ve öğretim sürecini desteklemek amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulmak üzere hazırlanan, incelenen basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri olacak.

- Milletlerarası özel öğretim kurumlarıyla ilgili yeni hükümler

Milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okullara ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerin incelenmesine yönelik usul ve esaslar de yeni mevzuata eklendi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenmeyen yardımcı kitaplar ile milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları öğrencilere okutulamayacak.

Özel kesimin hazırladığı taslak ders kitapları, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleri ücret karşılığında inceletilecek.

Eğitim araçları, taslak yardımcı kitaplar, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenme işlemleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanacak.

Milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin uygunluk süresi, incelenme onayı alındığı tarihten itibaren 5 öğretim yılını kapsayacak.

Başvurusu alınacak milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin türü, alanı, seviyesi, başvurularının alınma usul ve esasları ile diğer hususlar, Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı kılavuz ile ilan edilecek.