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İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

arabam.com, eylül ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı. İlan fiyatları baz alınarak oluşturulan arabam.com aylık fiyat endeksine göre ikinci el araç piyasasında fiyatlar, enflasyonist ortama rağmen reel olarak düşmeye devam ediyor. arabam.com verilerine göre, eylül ayında ilanların ortalama fiyatı 684 bin 94 TL olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 2,44 oranında bir düşüş yaşandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 14:35, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 14:38
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İkinci el otomobil fiyatlarında düşüş sürüyor

arabam.com, eylül ayının ikinci el araç ilan verilerine dayanarak hazırladığı analizi paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamada, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un eylül ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksine göre, ikinci el araç piyasasında fiyatlar, enflasyonist ortama rağmen reel olarak düşmeye devam ediyor.

Eylül ayında ilanların ortalama fiyatı 684 bin 94 lira olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında bir önceki aya göre yüzde 2,44 düşüş yaşandı. İkinci el araç piyasasında yılbaşından bu yana devam eden bu düşüş eğiliminin, ekonomik gelişmelere bağlı olarak yılın son üç ayında da süreceği tahmin ediliyor.

Geçen ay arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar, sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise eylülde ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri sırasıyla Clio, Megane, Astra, Egea, Corolla, Focus, Passat, Polo, Civic ve Corsa olarak sıralandı.

Eylülde, 500 bin liraya kadar olan araçların ilan oranı, ağustos ayına göre yüzde 3,3 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı, ağustos ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı. Bu değişiklikler, piyasa eğilimindeki fiyat değişimlerinin etkilerini gösterdi.

5 yaşa kadar araçların ilan oranı eylül ayında yüzde 2,3 artış gösterdi. Genç araçlara talep, daha eski araçlara göre daha yüksek olmaya devam etti. Araç yaşı arttıkça ilan oranlarında azalma yaşanırken, bu da piyasadaki daha yeni araçlara talebi yansıttı.

Eylülde otomatik vitesli araç ilanlarında artış gözlemlendi. Ağustos ayında yüzde 27 olan otomatik vitesli araçların ilan oranı, eylül ayında yüzde 31'e yükseldi. Düz vitesli araçların ilan oranı ağustosta yüzde 63 iken eylülde yüzde 60'a geriledi, yarı otomatik vitesli araçların ilan oranı ise ağustosta ilanların yüzde 10'unu oluştururken, eylülde yüzde 9'a geriledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! ve arabam.com Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, ikinci el otomobil fiyatlarındaki reel düşüşün devam ettiğini ve bu durumun satışlara etkisinin, pozitif olduğunu gördüklerini belirtti.

Şenay, "Tatil döneminin sona ermesi ile piyasadaki hareketlilik arttı. Yılın son çeyreğinde sıfır araç kampanyalarının devamı ile ikinci el pazarının önceki dönemlere göre daha da hareketlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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