İzmir'de orman yangını
İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 15:53, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:55
İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı.
İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale başlatıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.