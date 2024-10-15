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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangın, kontrol altına alındı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 15:53, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 15:55
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İzmir'de orman yangını

İzmir'in Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi'ndeki depo tesisi yakınlarında saat 13.00 sıralarında başlayan yangın, ormanlık alana yayıldı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibiyle müdahale başlatıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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