Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.17'de Sivas'ın Gürün ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı, 11.08 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şimşek, paylaşımında, "Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Allah ülke