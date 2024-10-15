Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin'den acı haber

27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

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