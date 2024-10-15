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İstanbul'da down sendromlu çocuğun camdan attığı iddia edilen bebek öldü

Pendik'te down sendromlu çocuğun, anneannesiyle misafirliğe gittiği evde 6. kattan attığı ileri sürülen bebek öldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Ekim 2024 17:36, Son Güncelleme : 15 Ekim 2024 17:36
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İstanbul'da down sendromlu çocuğun camdan attığı iddia edilen bebek öldü

Kurtköy Mahallesi İklim Sokak'ta Huriye S, down sendromlu torunu İlayda Nur Ö. (17) ile komşuları Sultan D. ve Murat D'nin 6. kattaki evlerine misafirliğe gitti.

Aileler apartmanın teras katında mangal yaparken down sendromlu çocuk, misafirliğe gittikleri daireye indi.

Bebeğin yattığı odaya giren İlayda Nur Ö, henüz 40 günlük olduğu belirtilen Emin Egemen D'yi pencereden attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi.

Sağlık görevlilerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bebeğin cansız bedeni Ali Tıp Kurumuna kaldırılırken, İlayda Nur Ö. ve Huriye S. polis merkezine götürüldü.

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