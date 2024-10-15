Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, savunma sanayisinin herkesin gözbebeği olduğunu, özellikle yeni geliştirilen çelik kubbe hava savunma sistemi ve diğer elektronik harp sistemleriyle ilgili ciddi ek kaynaklara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na bütçeden gerekli kaynakların aktarıldığını ifade eden Güler, "Hem bu sene hem de önümüzdeki yıllar için ek bir kaynak ihtiyacı doğmuştu, teklifimizi de vermiştik. Burada yer alan unsurların daha detaylı incelenmesi konusunda itirazlar söz konusu oldu, vatandaşlarımızın bazı itirazları oldu. Bunları daha detaylı incelemek, varsa farklı manada değerlendirme yapmak üzere teklifimizi daha detaylı bir incelemeye alacağız." diye konuştu.

Güler, 2025 yılı bütçesinin bu hafta Meclis'e sunulacağını dile getirerek, "Teklifimizin gerek itiraz edilen hususlarını gerekse diğer kalemlerdeki miktarları bütçeden sonraki dönemlerde tekrar değerlendirmek üzere şimdilik görüşmelerini tamamlamış olduk. Ertelendi diyebiliriz. Detaylı inceleme yapacağız. İhtiyaç duyulacak diğer kalemleri de daha detaylı inceleyerek varsa bu konuda değiştirilecek ya da geri çekilecek hususları bütçeden sonraki dönemde tekrar değerlendireceğiz."

Güler, teklifin geri çekilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir talebi olup olmadığı sorusuna, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeniden detaylı, titiz bir inceleme yapılması hususunu bize talimatlandırmıştır." yanıtını verdi.