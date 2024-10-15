'Gıda denetimlerinin etkinliğinin artırılması için yeni personel alımı yapılmalıdır'
Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından halk sağlığının korunması, gıda güvenliğinin ve güvenilirliğinin sağlanması amacıyla yürütülen gıda denetim hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için Bakanlık bünyesine yeni personel alımı yapılması çağrısında bulundu.
Öztürk, gıda güvenliğinin ve güvenirliğinin sağlanarak halk sağlığının korunması
adına "Çiftlikten Çatala" anlayışıyla her yıl yaklaşık 1,3 milyon
denetim gerçekleştiren Tarım ve Orman Bakanlığı personelinin, mevcutta artan
iş yükünün hafifletilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gıda denetimlerinin caydırıcılığının ve etkinliğinin artırılması için yeni
personel alımının elzem olduğunu kaydeden Genel Başkan Öztürk şunları söyledi:
"Halk sağlığının korunmasındaki en temel unsur gıda güvenliği ve güvenilirliğidir.
Halkımızın güvenilir gıdaya erişebilmesi için Bakanlık çalışanlarımız gece gündüz
demeden çalışmakta ve her yıl yaklaşık 1,3 milyon denetim yapmaktadır. Halk
sağlığı ve gıda güvenilirliğin sağlanması içinyapılan bu denetimler ve kamuoyuyla
paylaşılan denetim raporları mevcut cezaların caydırıcılık etkisinin tartışılmasına
yol açmıştır.
Bu denli hayati önem taşıyan denetimlerde ne yazık ki Bakanlık personelimizin
sayısı yetersiz kalmakta ve iş yükü her geçen gün daha da artmaktadır. Etkin
denetimlerle halkın güvenilir gıdaya ulaşması için gece gündüz demeden çalışan
Bakanlık çalışanlarımızın iş yükünün hafifletilmesi ve gıda denetimlerinin etkin
bir şekilde yürütülmesi için Bakanlık bünyesine açıktan atama yolu ile biran
önce yeni personel alımı yapılmalıdır."