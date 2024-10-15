İlkokuldaki cinsel taciz iddiası: Yeniden gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan D.T. hakkında savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

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