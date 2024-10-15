Vitesleri karıştırdı, gaza basınca merdiven boşluğuna düştü

Çeliktürk Caddesi'nde kadın sürücü Z.K, park halindeki otomobiline bindi. Vitesi ileri aldığını düşünen sürücü gaza bastığında otomobil geri manevra yaptı.

Kontrolden çıkan otomobil, demir korkulukları kırarak, bir binanın bodrum katındaki dükkanın merdiven boşluğuna düştü. Yan yatan araçtan kendi imkanıyla çıkan sürücü, kazayı yaralanmadan atlattı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilin düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, park ettiği yerden çıkan aracın geri manevrayla merdiven boşluğuna düşmesi ve o sırada caddeden geçen kişilerin panik halinde kaçışması yer aldı.