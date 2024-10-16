16 Ekim 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Ravhi Fattuh ile görüşecek.

(TBMM/12.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım Konferansı'na katılacak, il başkanlığı ve belediyeyi ziyaret edecek, halk buluşmasında konuşacak.

(Ankara/10.00/Kırıkkale/14.00/15.00/17.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, AK Parti il başkanlığı ve belediyeye ziyarette bulunacak, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesinin açılışına iştirak edecek.

(Trabzon/09.00/09.30/12.30/13.30/14.00)

2- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ankara Etlik Şehir Hastanesi 2024-2025 akademik yılı açılış töreni ve 2. hizmet yılı programı ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hastanesi 2024-2025 akademik yılı açılış törenine katılacak.

(Ankara/09.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Uluslararası Madencilik Konferansı'na iştirak edecek.

(Tianjin)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 11. WCI Afrika Forum Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin konut fiyat endeksi ile ağustos ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programına katılacak.

(Ankara/10.15)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek "Vatandaş Diplomat Projesi Türkiye'nin Sporda Küresel Temsili" programına katılacak, İbrahim Erdemoğlu Spor Lisesi Kompleksi ile Abdi Serdar Üstünsalih Sebet Spor Kulüp binası ve sahaların açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/10.15/Trabzon/14.00)

2- BKT Avrupa Kupası'nın 4. haftasında, A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

3- FIBA Erkekler Avrupa Kupası A Grubu'nda TOFAŞ, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK takımına konuk olacak, B Grubu'nda Bursaspor İnfo Yatırım ise Kıbrıs Rum Kesimi'nin Anorthosis Famagusta ekibini ağırlayacak.

(Larnaka/19.00/Bursa/20.30)

4- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında, B Grubu'nda ÇBK Mersin, Çekya'nın Zabiny Brno, C Grubu'nda ise Fenerbahçe Opet, İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.

(Mersin/18.30/İstanbul/19.00)

5- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında, E Grubu'nda YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol, Slovakya'nın Piestanske Cajky takımına konuk olacak, J Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, Portekiz'in Uniao Sportiva ekibini ağırlayacak.

(Piestany/19.00/İstanbul/20.00)

6- Voleybolda 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit arasında Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

(İstanbul/19.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 5. haftasına, Ortahisar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor ve Anadolu Üniversitesi-Üsküdar Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Trabzon/14.00/Eskişehir/15.00)