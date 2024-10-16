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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 07:09, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 07:37
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İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu ring hattında seferlerin gerçekleştirilemediği kaydedildi.

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