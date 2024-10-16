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Aile hekimi gibi 'aile rehberleri' olacak

Ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. "Aile Rehberi Sistemi" sayesinde her aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlenecek. Aile içi ihmal, istismar ve çatışmalar gerçekleşmeden engellenecek.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 07:47, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:13
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Aile hekimi gibi 'aile rehberleri' olacak

Türkiye Gaztesiden Emrah Özcan'nın haberine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Rehberi Sistemi" adını verdikleri yeni bir projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Bakan Göktaş, "Nasıl Sağlık Bakanlığımızın her bir aileye hizmet sunan aile hekimi mevcutsa bu modelin bir benzerini sosyal hizmetler alanında devreye almak istiyoruz. Her ailenin bir 'aile rehberi'nin olacağı bu modelde, vatandaşlarımıza sosyal hizmet ihtiyaçlarını gidermek için daha net ve ulaşılabilir bir adres sunulmuş olacak. Bu dönüşümle hedefimiz, sosyal bozulmanın vatandaşlarımızın hayatındaki olumsuz etkilerini daha vakaya dönüşmeden engellemek. Bu sistemle aile içi ihmal, istismar ve çatışmaları, gerçekleşmeden engellemeyi amaçlıyoruz" dedi. Göktaş şunları söyledi:

İlk aşamada talep odaklı olarak kurgulanacak sistemde, her bireyin özel ihtiyaçları belirlenecek. Belirlenen ihtiyaçlarla ilgili olarak Bakanlıklarımızla koordinasyon ve iş birliği artırılacak. Böylelikle bir ailenin yaşam döngüsünde karşılaştığı ihtiyaçlar belirlediğimiz aile rehberi tarafından takip edilecek. İnşallah bu sistem, sosyal hizmet uygulamalarımızda önemli bir ihtiyacı karşılayacak ve 'güçlü aile, güçlü toplum' hedefini güçlendirecek.

SOSYAL RİSK HARİTASI
"Ailelerin karşı karşıya oldukları risk ve tehditlere karşı korunmasına yönelik çalışmalar yoğun şekilde devam ediyor. Bakanlık olarak, sosyal risk haritası çalışmamızı başlattık. Sosyal risk haritaları, kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı, bağımlılık gibi sosyal olguların bütüncül olarak görülmesine imkan sağlayacak. Sosyal risk haritası ile mahalle mahalle, ilçe ilçe, hane hane, kaç engelli, kaç yaşlı, kaç suça sürüklenmiş çocuk, kaç şiddet mağduru veya şiddet riski altında olan kadın var, bunların hepsi haritalanabilecek. Elde edilen verilerle her bir şehre, ilçeye, mahalleye hatta aileye özgü koruyucu ve önleyici faaliyetler belirlemek mümkün olacak. Bu konuda Adalet, İçişleri, Milli Eğitim, Sağlık, Gençlik ve Spor Bakanlıklarının yanı sıra ilgili kurumlarla yakından çalışıyoruz."

"AİLE HEKİMLİĞİ GİBİ"
Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Barış Erdoğan, hayata geçirilmesi planlanan aile rehberliği uygulamasının oldukça sağlıklı ve faydalı bir program olacağını, buradan çıkacak büyük verinin, sosyal politikaların şekillenmesinde öncü ve belirleyici rol üstlenebileceğini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti: Bu uygulama, bir denetçilik mekanizmasından ziyade sosyal problemleri tespit edip, önleyici bir faaliyet oluşturarak, ilgili kişileri gerekli birimlere yönlendirecek. Kişiler, gerek psikolojik, gerek adli, gerek hukuki, her türlü yardımı uzmanlar tarafından alacak ve uzman kurum, kuruluş ve kişilere yönlendirilecekler. Gerektiğinde onlara destek sunacak kişilerin olması oldukça önemli. Aynı aile hekimliği gibi, mahalle bazında yapılandırılarak örgütlendirilmesi oldukça sağlıklı ve faydalı bir uygulama olacağını gösteriyor.

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