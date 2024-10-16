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Mobil yazılıma ulusal meslek standardı geliyor

Türkiye'nin dijital dönüşümünde ihtiyaç duyulan insan kaynağının yetiştirilmesine ilişkin çalışmalara hız verilirken, mobil yazılım geliştiriciliğine Ulusal Meslek Standardı getirilmeye hazırlanılıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 08:10, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:12
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Mobil yazılıma ulusal meslek standardı geliyor

Bu çerçevede, geçen yıl 29 Kasım'da Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü arasında Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü imzalanmıştı. Bu protokol ile ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama süreci başlamıştı.

Türkiye Gaztesiden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, mobil yazılım geliştiriciler için Ulusal Meslek Standardı çalışmalarını tamamladı. Ortaya çıkarılan taslak ile mobil yazılım geliştiricinin meslek tanımı yapıldı.

Taslağa göre; mobil yazılım geliştirici, mobil yazılımda kullanılabilecek harici kod (framework) parçalarını belirleyebilecek. Ayrıca, tasarım dokümanında belirtilen veri tabanı türünü kullanarak gerekli veri tabanı unsurlarını oluşturabilecek. Bunun yanı sıra arayüzde kullanılacak görsel ve diğer ögelerin içeriğe uygunluğunu ölçü, renk, okunabilirlik açısından kontrol ederek gerekli iyileştirmeleri yapabilecek. Geliştirici, kod blokları için açıklama satırı yazabilecek ve arayüz, veri tabanı ve iş katmanı seviyesinde belirlenmiş doğrulama ve iş kurallarını kodlayabilecek. Geliştirici, yazılan kodların derlemesini de yapabilecek. Diğer yandan, mobil yazılımı ve varsa veritabanı bileşenlerini kurarak test edebilecek.

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