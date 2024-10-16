5 bin 18 sosyal medya hesabında suç unsuru tespit edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "siber devriyelerimiz, sanal dünyada da suçluların peşinde" açıklamasını yaparak siber suçlarla mücadeleye ilişkin bilgi verdi.

Son iki haftada siber devriyeleri 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit etti.

Bu hesapların paylaşımlarının; 2 bin 705'inin asayiş, 1184'ünün terör, 383'ünün güvenlik, 84'ünün siber, 95'inin narkotik, 70'inin kaçakçılık ve 497'sinin diğer suç türleri olduğu belirlendi.

"Siber devriyelerimiz faaliyetlerine 7/24 devam edecek"

Bakan Yerlikaya, "sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" açıklamasını yaptı.

Siber suçlarda önleyicilik için suç ve suç odaklarına karşı milletçe topyekun bir mücadele vermenin altını çizen Yerlikaya, "Bu süreçte medyamız, üniversitelerimiz, okullarımız, anne babalar, yani toplumun tüm kesimlerinin, devlet kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde birlikte hareket etmesi gerekir" dedi.