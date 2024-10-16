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Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir

BM Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye yardım akışının yeniden başlamaması halinde 1 milyon kişinin açlıktan ölme riskiyle yüzleşeceğini açıkladı. Gazze'ye ağustos ayında 700 yardım kamyonu girerken bu sayı eylülde 400'e düştü. Gazze'nin kuzeyine ekim ayında ise hiç gıda kamyonu girmedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 08:21, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:22
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Bir milyon Gazzeli açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'ye yönelik yardımlar azaldıkça açlığın derinleştiğini, yardım akışının yeniden başlamaması halinde 1 milyon kişinin açlıktan ölme riskiyle yüzleşeceğini açıkladı. Merkezi Roma'da yer alan BM kuruluşunun CNN'e yaptığı açıklamada, Gazze'deki yardım akışına ilişkin bilgi verildi. Kıyı şeridine ağustos ayında 700 yardım kamyonunun girdiğini, eylülde bu sayının 400'e düştüğünü belirten WFP yetkilileri, ekim ayında Kuzey Gazze'ye yiyecek kamyonu girmediğini söyledi. Kuzey'de açlığın yaygın olarak görüldüğünü söyleyen yetkililer, "Yardım akışı yeniden başlamazsa, bir milyon savunmasız insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya kalacak" ifadelerini kullandı.

FIRINLAR UN OLMADIĞI İÇİN KAPANDI

WFP'nin desteklediği Deir al-Balah'taki Al-Benna Fırını ve Zadna Fırını, un ve yakıt eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durdurdu. Fırın çalışanları ve bölge sakinleri CNN'e yaptıkları açıklamada, fırının ikmal yetersizliğinden çalıştırılamadığını belirtti. Al-Benna fırınında çalışan Ahmed Abed, "İnsanlar un peşinde ve biz de ekmeğin nerede olduğunu bulmak için diğer fırınlara gidiyoruz" dedi. Açıklanan son verilere göre Eylül ayında Gazze'ye giren yardım kamyonu sayısı, Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyede.

41 bin candan sonra uyarı mektubu!

ABD yönetimi, Gazze'de 41 bini aşkın insan katledildikten sonra İsrail'e bir mektup yazarak 'Gazze'ye insani yardım girişlerine izin ver, aksi durumda askeri yardımlar durdurulacak' uyarısı yaptı. CNN'in haberine göre mektup ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin tarafından gönderildi. 13 Ekim tarihli mektupta, Gazze'deki durumun kötüleştiğini belirten bakanlar, 30 gün içinde yardımların girişlerinin sağlanması, aksi durumda bu durumun ilgili ABD yasalarını ihlal ettiğinin tespit edilmesi gerektiğini vurguladı. ABD yasalarına göre ABD yönetimi, insani krizin olduğu bölgelere başta gıda ve ilaç olmak üzere insani yardımların girişini engelleyen ülkelere karşı silah yardımlarını askıya alabiliyor.

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