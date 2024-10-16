İlk reaktör gün sayıyor

Türkiye'nin 68 yıllık nükleer enerji hayalinin ilk somut adımı olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün devreye alınması için artık son aşamaya gelindi. Daha önce Almanya'dan Siemens AG şirketinin teslim etmediği kritik önemdeki parçalar sebebiyle aksayan süreç, söz konusu parçaların Çin'den alınmasıyla tekrardan hız kazandı.

BÜTÜN İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK

Yeni Şafak'ın sorularını cevaplandıran Akkuyu Nükleer A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Anton Dedusenko, "Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye alınması için hazırlıklarımızda son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. 1'inci güç ünitesinin işletmeye alınması için bütün gücümüzü ve imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız" dedi. Güç ünitesinin tüm sistem ve bileşenlerinin kademeli olarak hazır hale getirileceğini ve gerekli kontrollerin yapılacağını söyleyen Dedusenko, "Türbin ünitesinin tüm ana bileşenleri halihazırda monte edildi, şu anda da boru hatları kuruluyor. Yıl sonuna kadar türbini çark cihazına yerleştirmeyi planlıyoruz. Bu işlem türbinin kurulumunu tamamlayacak ve bu da türbin tesisinin ve tüm yardımcı sistemlerin test için hazır olduğu anlamına gelecek" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE'YE 45 MİLYAR $ KAZANDIRACAK

Akkuyu NGS'nin, yaklaşık 15 milyon kişiye (Türkiye nüfusunun %18'i) yanı sıra sivil ve endüstriyel altyapı tesislerine 7/24 temiz elektrik sağlayacağı bilgisini paylaşan Anton Dedusenko, şöyle konuştu: "Dört ünitenin tamamının devreye alınmasının ardından Akkuyu NGS, Türkiye Cumhuriyeti'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Projenin nükleer santralin tüm yaşam döngüsü boyunca Türkiye'nin GSYH'sına tahmini katkısının yaklaşık 45 milyar dolar olacağı öngörülüyor. Ayrıca, Akkuyu NGS Projesinin geri ödeme süresine ulaşmasından sonra ve Nükleer Güç Santralinin kalan yaşam döngüsü boyunca Türkiye, Rus yatırımlardan elde edilen gelirin bir kısmını da alacaktır. Bu kısım, Akkuyu NGS'de üretilecek elektrik enerjisinin satılmasından elde edilecek gelirin yüzde 20'sine tekabül etmektedir."

Türkiye'de rüzgar yatırımı için ortak arıyoruz

Anton Dedusenko ayrıca, Rosatom'un Türkiye Cumhuriyeti'nde rüzgar santrali inşaatı projelerini hayata geçirmekle ilgilendiğini belirtti. Şirketin bu alandaki yetkinliğini geliştirmesi için Türkiye'de önemli potansiyel olduğuna değinen Dedusenko, "Şu anda Rosatom, Türkiye pazarında potansiyel rüzgar enerjisi projelerini uygulamak için ortaklar arıyor" diye konuştu.

Mersin'i elektrikli ulaşım üssü yapacağız

Rosatom'un enerji depolama alanında da çözümler sunmaya hazır olduğunu ifade eden Dedusenko, "Örnek olarak, Akkuyu NGS bölgesinde elektrikli araçları geliştirmeyi planlıyoruz ve Mersin ilinin sadece Türkiye'nin nükleer başkenti değil, aynı zamanda elektrikli ulaşım için bir büyüme bölgesi haline gelmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türbin basınç rotoru montajlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), birinci ünitenin türbin tesisinin düşük basınç rotoru montajlandı. Akkuyu Nükleer AŞ'nin açıklamasına göre, 255 tonluk son basınç rotoru tasarım konumuna vinç yardımıyla yerleştirildi.

Burak Karaca / Yeni Şafak