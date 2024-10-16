TFF'den istifa duyurusu: Tüm görevleri alındı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanvekili Lale Cander'in tüm görevlerinden alındığı ve istifasının istendiği duyuruldu.
Haber Giriş : 16 Ekim 2024 08:31, Son Güncelleme : 16 Ekim 2024 08:32
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in TFF Yönetim Kurulu tarafından istifasının istendiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Lale Cander'in görülen lüzum üzerine tüm görevleri alınmış olup, TFF Yönetim Kurulu tarafından istifası istenmiştir."